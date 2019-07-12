Fatih'te park kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Fatih Aksaray Manastır Rıfat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde kuaförü bulunan Şemsettin Z., iş yerinin önüne araç park eden şahsı uyararak, çekmesini istedi. Şahıs ile iş yeri sahibi arasında park yüzünden kısa süreli bir tartışma yaşandı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Motosikletiyle geri gelerek kuaföre kurşun yağdırdı

Tartışmanın ardından sokak içerisinden ayrılan şahıs, bir süre sonra motosikletle tekrar kuaförün bulunduğu sokağa geldi. Hızlı bir şekilde motosikletten inen kimliği belirsiz saldırgan, kuaföre girerek kendisiyle tartışan iş yeri sahibine kurşun yağdırdı. Birkaç el ateş eden şahıs daha sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı

Olay sonrasında kuaförde ve sokak içerisinde bulunan vatandaşlar panik içinde sağa sola kaçıştı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı Şemsettin Z.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sokak içerisinde ve kuaförde incelemelerde bulunarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Aksaray'da yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin motosikletle geldiği ve birkaç el silahla ateş ettikten sonra motosiklete binerek kaçtığı, çevredeki vatandaşların ise panik içerisinde yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Vedat Bayraktar



