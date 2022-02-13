Fatih'te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırmış, hastane çalışanlarının müdahale etmesi üzerine M.A.'nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları ise sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Hastanenin acil girişindeki camı da kıran şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama', ‘mala zarar verme', ‘tehdit', ‘hakaret' ve ‘görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. L.K., S.G. ve A.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman