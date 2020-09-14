Fatih'te silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kavgaya karışan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgisi olmayan bir kadın da omzuna isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine da başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, silah sesleri nedeniyle yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah sesini duyan vatandaşların etrafa kaçıştığı görülüyor.

Caner Sönmez

