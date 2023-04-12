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Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü

Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü
Fatih'te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü

İstanbul'un Fatih ilçesinde yıkılan Silivrikapı surlarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih’te Silivrikapı surlarının bir bölümü yıkıldı: 1 ölü - Tıkla İzle

 

Olay, saat 18.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde gerçekleşti. Bölgede bulunan surlardan bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri arama kurtarma köpekleri ile birlikte iki saat yıkılan surların altında arama yaptı. Ekipler, çalışmanın ardından 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar olduğu öğrenilen kişinin cansız bedenine ulaştı.
Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Furkan Doğan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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