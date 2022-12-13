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Fatih'te sobaya tiner dökünce yüzü yandı

Fatih'te sobaya tiner dökünce yüzü yandı
Fatih'te sobaya tiner dökünce yüzü yandı

İstanbul Fatih'te bir kafede arkadaşları ile oturan genç, yanan sobaya tiner dökünce yüzünde yanıklar oluştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te sobaya tiner dökünce yüzü yandı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Yedikule'de bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının sahibi olduğu kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç, sobadaki ateşi canlandırmak istedi. Genç, kömürü daha hızlı tutuşturacağını düşünerek sobanın içine tiner döktü. Tinerin dökülmesi ile birlikte ortaya çıkan alev gencin yüzünü yaktı. Yaşanan olay kafenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Caner Sönmez - Davut Has

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