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Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu

Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu
Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu

İstanbul Fatih’teki Sulukule Caddesi mevkiinde bulunan tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar, gece saatlerinde caddeye savruldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul Fatih Sulukule Caddesi mevkiinde yer alan tarihi surdan kopan taşlar, gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yola düştü. Yaya ve araçların sürekli kullandığı yola düşen taş parçaları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya mal kaybı yaşanmadı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gele itfaiye ekipleri, incelemenin ardından yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekipler, yolu kapattıktan sonra belediyeye ait temizlik ekipleri yola düşen taşları temizledi.
Medeni Topaloğlu

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