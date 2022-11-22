İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında karar

Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında karar
Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında karar

Fatih'te kendisinden yol isteyen sürücüyle tartışan ve döner bıçağıyla saldırarak yaralayan kağıt toplayıcısı hakkında karar açıklandı. Duruşmada hakim sanığa “Topluma bir daha zarar vermeyeceğine dair beni ikna etmen lazım. Seni bırakırsam döner bıçağı değil çakı bile taşımaman lazım” şeklinde konuştu. Ardından kararını açıklayan hakim, sanık Ferhad Omranıfar’ın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında karar - Tıkla İzle

Olay, 9 Ekim günü Fatih'te meydana gelmişti. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt topladığı sırada hafif ticari aracın sürücüsü Şehmus Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istemişti. Kağıt toplayıcısı Omranıfar, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında kağıt toplayıcısı sürücüye döner bıçağıyla saldırmıştı.

9 yıla kadar hapsi istenen Ferhad Omranıfar'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhad Omranıfar ile müşteki Şehmus Aykurt hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı da katıldı. Duruşmada savunması sorulan sanık kağıt toplayıcısı olduğunu söyleyerek “Eşim Türk. Ben işimi yapıyordum. Beyefendi oraya geldi, yol istedi. Sonra kavga oldu. Kendimden geçtim çok özür diliyorum. Benim de yavrularım var. Ne isterse maddi manevi karşılarım. Param yok ama iş yerinde çalışırım ücretsiz” şeklinde savunma yaptı.

Müşteki Şehmus Aykurt ise kendisinin olay günü sadece yol istediğini söyleyerek, “Bana ‘buradan tır geçer' dedi. Ben hakaret ya da küfür etmedim. Bıçağı çıkardı vurmaya başladı. Ben ölüm tehlikesi atlattım” şeklinde beyanda bulundu.

Melike İnal

İLGİLİ HABER
Fatihte döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı Fatih’te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.