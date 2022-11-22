Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında karar

Olay, 9 Ekim günü Fatih'te meydana gelmişti. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt topladığı sırada hafif ticari aracın sürücüsü Şehmus Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istemişti. Kağıt toplayıcısı Omranıfar, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında kağıt toplayıcısı sürücüye döner bıçağıyla saldırmıştı.

9 yıla kadar hapsi istenen Ferhad Omranıfar'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhad Omranıfar ile müşteki Şehmus Aykurt hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı da katıldı. Duruşmada savunması sorulan sanık kağıt toplayıcısı olduğunu söyleyerek “Eşim Türk. Ben işimi yapıyordum. Beyefendi oraya geldi, yol istedi. Sonra kavga oldu. Kendimden geçtim çok özür diliyorum. Benim de yavrularım var. Ne isterse maddi manevi karşılarım. Param yok ama iş yerinde çalışırım ücretsiz” şeklinde savunma yaptı.

Müşteki Şehmus Aykurt ise kendisinin olay günü sadece yol istediğini söyleyerek, “Bana ‘buradan tır geçer' dedi. Ben hakaret ya da küfür etmedim. Bıçağı çıkardı vurmaya başladı. Ben ölüm tehlikesi atlattım” şeklinde beyanda bulundu.

Melike İnal

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