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Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı
Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı

Fatih'te kendisinden yol istediği iddia edilen sürücüyle tartışan ve döner bıçağıyla saldırarak yaralayan motosikletli kağıt toplayıcısı tutuklandı.

Fatih’te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule'de saat 16.50'de meydana gelmişti. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O. çöp konteynerinden kağıt topladığı sırada hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istemişti. Kağıt toplayıcısı adam, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında kağıt toplayıcısı sürücüye döner bıçağıyla saldırmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Demir

 

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