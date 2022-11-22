Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı



Olay, Fatih Aksaray'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti.

Caner Sönmez - Davut Has



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