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Fatih'te taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada

Fatih'te taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
Fatih'te taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada

Fatih'te valizli yolcuyu kısa mesafe götürmek istemeyen taksi sürücüsüyle yolcu arasında tartışma yaşandı. Tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüşen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Fatih’te taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, Darüşşafaka Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde valiziyle taksiye binmek isteyen yolcu kısa mesafe gideceğini söyleyince taksiciyle tartışmaya başladı. Taksici birkaç metre ilerledikten sonra duyduğu hakaretler üzerine arabayı durdurdu. Yolcu ve taksici arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki esnaf tarafından ayrıldı. Kavganın sakinleşmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kavga anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inmesiyle kavga başlıyor. Tekme ve yumruklarla birbirlerine giren taksici ile yolcu esnaf tarafından ayrılıyor.

“Taksici baya darp edildi”

Cadde esnafı Yusuf Serhat Şen, “Tanıklık olduğumuz kadarıyla yolcu valizliydi. Bavulları vardı. Taksici de bavulları olduğu için almak istemedi. Taksici baya darp edildi. Baya bir arbede çıktı. Buradaki esnaf yetişti. Taksici zor kurtuldu. Taksici küfür ederek arabasına binip gitti” dedi.

Caner Sönmez

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