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Fatih'te taksiciden kurallara uymayan meslektaşlarına tepki

Fatih'te taksiciden kurallara uymayan meslektaşlarına tepki
Fatih'te taksiciden kurallara uymayan meslektaşlarına tepki

Fatih’te sivil trafik polisleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen meslektaşları hakkında konuşan bir taksi şoförü, “Kurallara uymayanları alsınlar. Bunların kartlarını da iptal etsinler. Ancak bu şekilde çözülür” dedi.

Fatih’te taksiciden kurallara uymayan meslektaşlarına tepki - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yapan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Denetimde, taksi şoförlerinin evrakları incelendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

“Bunların kartlarını da iptal etsinler”

Kurallara uymayan meslektaşları hakkında konuşan taksi şoförü Hüseyin Ayyıldız, “Kurallara uymayanları alsınlar. Bunların kartlarını da iptal etsinler. Ancak bu şekilde çözülür. Müşteri mesela pazarlık yapıyor. Durmadan taksicileri sorguluyorlar” dedi.

Caner Sönmez - Davut Has

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