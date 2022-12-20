Fatih'te taksiciden kurallara uymayan meslektaşlarına tepki

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yapan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Denetimde, taksi şoförlerinin evrakları incelendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

“Bunların kartlarını da iptal etsinler”

Kurallara uymayan meslektaşları hakkında konuşan taksi şoförü Hüseyin Ayyıldız, “Kurallara uymayanları alsınlar. Bunların kartlarını da iptal etsinler. Ancak bu şekilde çözülür. Müşteri mesela pazarlık yapıyor. Durmadan taksicileri sorguluyorlar” dedi.

Caner Sönmez - Davut Has

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.