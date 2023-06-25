Fatih'te taksiciler birbirlerine yumrukla saldırdı: O anlar kameraya yansıdı

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Laleli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri almak için bekleyen taksi şoförleri, müşteri bekledikleri esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra birbirlerine yumruklarla saldıran taksi şoförlerini diğer taksi şoförleri ve vatandaşlar araya girerek güçlükle sakinleştirdi. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksi şoförlerinin ilk önce konuştuğu daha sonra da birbirlerine yumruk attığı görülüyor.

Abdullah Uğur

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