Fatih'te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı

Olay, Millet Caddesi tramvay yolu Fındıkzade istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tramvay yolunu kullanarak ışıklardan karşı şeride geçmek isteyen motosikletli kurye ile tramvay çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Serkan Umurhan (37) çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza tramvay seferlerini etkilemedi.

Caner Sönmez - İrem Demir