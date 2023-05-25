Fatih'te tramvayda korkutan yangın

Alibeyköy Cep Otogarı - Cibali Hattı'nda çalışan tramvayda saat 09.45'te yangın çıktı. Fatih'e gelen tramvayın klima motorundan dumanların yükseldiğini gören vatnam istasyonda durarak yolcuları tahliye etti. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Davut Has - Furkan Duman

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