Fatih'te uzun namlulu silahlarla böyle çatıştılar: 3 yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup, sokak üzerinde birbirleriyle karşılaştı. Kısa süreli sözlü tartışma sonrası şahıslar daha sonra ellerine aldıkları uzun namlulu silahlarla birbirlerine rastgele ateş açtı. 2 grubun birbirleriyle çatıştığı olayda 3 kişi yaralandı. Yakında bulunan polis merkezinde görevli ekipler olaya müdahale etti. Silahlı çatışma sonrası aralarında baba ve oğlu oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Polis sokağı kapattı

Silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çektikleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yürüttü.

Silahlı çatışma anları kamerada

Sabah saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerine uzun namlulu silah alan şahıslar sokak üzerinde birbirleriyle çatışıyor. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesi sonrası şahıslardan bazıları ellerindeki silahları bırakarak kaçıyor.

Olay sonrası polis ekipleri yaptıkları geniş kapsamlı çalışmada olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Selim Bayraktar

