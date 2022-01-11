Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre Fatih Aksaray'da saat 10.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, binayı boşaltan vatandaşlar itfaiyeye yardımcı olmak için park halindeki araçları yol kenarından çekti. Yangın kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Öte yandan bazı vatandaşlar yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yangını gördüklerinde hemen itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Cumali Kartop, "İtfaiye aradım. Sadece duman 15 dakika sonra ateş çıktı. İtfaiye 5 dakika içinde geldi" dedi.

Kimsenin zarar görmemesi canla başla yardım ettiklerini söyleyen Onur Baran, "Biz burada dükkan işletmecesiyiz. Buraya geldiğimizde yangın çıktı. Arabaları çektik. İtfaiyenin girmesi için. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Binayı boşalttık. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye hemen geldi müdahale etti" diye konuştu.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

