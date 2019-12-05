Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu sokakta ilerlemeye çalışan tır yağmur nedeniyle yokuşu çıkamayınca yolun ortasında kaldı. Bir süre çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt yola döküldü. Kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan bazı araçlar patinaj yaparak yoluna devam ederken, bazı sürücüler ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri sokakta kumlama çalışması yaptı

Yakıt dökülmesinin ardından kayganlaşan yoldan çıkamayan araç sürücüleri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı araçların çıkamadığı görülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri sokakta kumlama çalışması yaptı. İki yönde yapılan kumlama çalışmasının ardından yolda oluşan trafik daha sonra normale döndü.

Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökçegözog