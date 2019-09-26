İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı

Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı
Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı

Fatih Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve depremde zarar gören 3 tarihi bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedilirken, çalışma drone ile havadan görüntülendi.

Fatih’te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı - Tıkla İzle

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binaların öncelikle doğalgaz hatlarını keserek önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından tarihi binalar ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedilirken, çalışmalar drone ile de havadan görüntülendi.

Emrah Kuş - Serdar Ünal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.