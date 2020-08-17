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Fatih'te zorla park parası alan değnekçi gözaltına alındı

Fatih'te zorla park parası alan değnekçi gözaltına alındı
Fatih'te zorla park parası alan değnekçi gözaltına alındı

Fatih Balat Hastanesi İspark alanında arabasını park eden vatandaşlardan zorla para alan değnekçi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fatih'te zorla park parası alan değnekçi gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerine Fatih Balat Hastanesi İspark alanında arabasını park eden vatandaşlardan zorla para alındığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri “Değnekçilik (Korsan Otoparkçılık)” konusuyla ilgili çalışmalara başladı. İspark alanında yapılan kontrollerde Ferdi D. isimli şahsın korsan otoparkçılık yaptığı görüldü. Şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ferdi D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare
tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

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