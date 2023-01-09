Fatih'teki taksici cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te dün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda takside kavga eden 3 müşteriyi uyaran ve indirmek isteyen taksi şoförü darp edilmiş, aldığı darbeler sonucu fenalaşan şahıs, kurtarılamamıştı. Olayın detayları ortaya çıktı. Aydın Altun (51) isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu 34 TFH 82 plakalı araca Taksim istikametinden M.A. , F.G. ve E.N.G. isimli şahısları aldı. Alkollü oldukları öğrenilen yolculardan F.G. ve M.A.'nın kavga etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Aydın Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek müşterilerden araçtan inmelerini söyledi. Taksiyi Çapa'da durduran Aydın Altun, travesti olduğu iddia edilen 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darp edilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü. Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 34 TFH 82 plakalı taksi ise emniyet otoparkına çekildi.

Taksiciyi öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Yakalanan M.A. , F.G. ve E.N.G. isimli şahıslar, “kasten öldürme” suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Kan donduran olay kamerada

Öte yandan kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde taksicinin aracın arkasında darp edildiği görülüyor.

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