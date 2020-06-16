Fatih'ten ‘Gezmek için' çaldıkları otomobille Avcılar'da yakalandılar

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi Yeşilkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği araç içinde 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Kısa süre yaşanan kovalamaca ardından araç ve içindeki yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ilk incelemenin ardından detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi. Hırsızlık şüphelilerinin yakalandığı esnada araç sahibinin de Fatih'te bir polis merkezine “aracım çalındı” ihbarı yaptığı söylenildi.

"Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık"

18 yaşından küçük çocuk hırsızlık şüphelileri Çocuk Büro Amirliğine götürüldüğü esnada muhabirin neden yaptınız sorusuna, “Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Murat Delice