Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Fatıma bebek (2) 2019 yılında henüz annesinin karnında iken Esad rejimi tarafından Han Şeyhun beldesine atılan kimyasal maddenin kurbanı oldu. Anne Daliye Haled Elmesud (31) kimyasal maddeden zehirlenmesi sonucu Fatıma'yı engelli olarak dünyaya getirdi.

İç savaş nedeniyle hastane ve doktor olmadığından baba Zeyd Ali Elduaymis (42) son çare 3 kız çocuğuyla birlikte Türkiye'ye göç etti.

Şimdi ise elleri ve bacakları olmayan Fatıma bebek ve ailesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Eli ve ayağının tutmadığını söyleyen Zeyd Ali Elduaymis, çalışamadığını çocuklarına bakmak için yardım istediğini söyledi.

Anne Daliye Haled Elmesud ise Mearrat el Numan bölgesinden Han Şeyhun beldesine yeni göç ettiklerinde 3 aylık hamile olduğunu belirterek, "Esad rejimi tarafından atılan kimyasal madde sonucu kızım Fatıma karnımda zarar gördü. Doktora gittik doktor bir şey yapamayacağını söyledi. Ve Fatıma'yı engelli olarak dünyaya getirmek zorunda kaldım. Şimdi ise Türkiye'ye sığındık hükümetten sesimizi duymalarını kızımın tedavisinde yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Ahmet Arslan

