İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü

Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü
Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi.

Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum’a döndü - Tıkla İzle

Yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığından dolayı gittiği Ankara'da tedavi gören Fatma Girik yürümekte zorluk çektiği için 1 ay süreyle fizik tedavi gördü. Tedavinin ardından bir süre İstanbul'a giden ünlü sanatçı, 2 ayın sonunda Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine döndü. Usta sanatçının evinde beslediği köpekleri Girik'i görür görmez üzerine atladı. Önce köpeklerini seven Girik, daha sonra 2 kişinin koluna girmesiyle birlikte hasta olan annesi Münevver Girik'in yanına giderek özlem giderdi. Anne, kız bir müddet sarıldıktan sonra uzun süre bir birlerine baktı. Hasret gözyaşları döken Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Girik, "Ayaklarımda bir şey yok. Kafamdan ameliyat olduğum için yürümemde sıkıntı var. Şimdilik iyiyim. 2 ay oldu gideli, yazın gittim kışın geldim evime" dedi.

Eren Ayhan - Tuba Ayhan

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.