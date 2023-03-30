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Fatma Girik'in annesi Bodrum'da toprağa verildi

Fatma Girik'in annesi Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik'in annesi Bodrum'da toprağa verildi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in 99 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Münevver Ukav, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Münevver Ukav'ın acı haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Girik'in annesi, bugün Torba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda kızı Girik'in yanına defnedildi. Cenazede yalnızca birkaç kişinin bulunması dikkat çekti.
Usta oyuncu Fatma Girik de Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti

Eren Ayhan - Hamdi Yörür
 

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