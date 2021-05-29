Fatma Öz'ün katili hakim karşısında

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Konu televizyon programına taşındı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı.

Bahri Maraşlı, 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Maraşlı intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Maraşlı, cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

Zanlı ve iki kişi hakim karşısında

Fatma Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden Maraşlı, olayı bilmelerine rağmen gizledikleri düşünülen M.F.A ve Y.D.O isimli kadın Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından Gürün Adliyesi'ne gönderildi. Maraşlı verdiği ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Evde tartıştığı Öz'ü konuşmak için aracına bindirdiğini belirten Maraşlı, şehitler tepesi yakınlarında Öz'ün kafasına tek el ateş ettiğini söyledi.

Maraşlı daha sonra Öz'ü yeniden araca bindirip Kavak köyü yakınlarındaki boş bir arazide taşlarla gömdüğünü belitti. Maraşlı ayrıca işlediği cinayeti M.F.A. ve Y.D.O. ile paylaştığını da ileri sürdü. Her iki kişi katıldıkları televizyon programında Maraşlı'yı savunmuştu. Zanlı ve diğer iki kişi savcı ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılacak.