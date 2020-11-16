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Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekoru için dalacak

Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekoru için dalacak
Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekoru için dalacak

Serbest Dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Meksika’da 17, 18, 19 Kasım tarihlerinde Dünya rekoru denemesi yapacak.

Serbest Dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Meksika'da Dünya rekoru denemesi yapacak. Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 gün üst üste dünya rekoru için dalacak.

Yaklaşık 8 aydır Meksika'da antrenman yapan Uruk, 15-16-17 Kasım tarihleri için Dünya Sualtı Sporları Federasyonu'ndan izin alarak büyük bir denemeye imza atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca da desteklenen sporcunun rekor denemesini uluslararası hakemler takip edecek.

Yunus Emre Kartal
 

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