Fatma Zehra'dan haber alınamıyor

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde ki evinden dün gece ayrılan Fatma Zehra Öztekin'den (14) haber alınamıyor. Ailesinin evde olduğu esnada dışarı çıkan Öztekin, bir daha geri dönmedi. Ailesi kızlarının evde olmadığını fark edince aramaya başladı.

Kızlarının kayıp olduğunu polise bildiren Baba Ramazan Öztekin, kızının biran önce bulunması için yardım istedi.

Kızının hayatından endişe eden Baba Öztekin, kızını görenlerin polise veya 0545 504 02 21 telefona bildirmelerini istedi.

Ahmet Arslantaş



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