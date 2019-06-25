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Fatsa'da gergedan böceği bulundu

Fatsa'da gergedan böceği bulundu
Fatsa'da gergedan böceği bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yeri önünde Hakan Toktaş isimli vatandaş sabah saatlerinde havadan düşen gergedan böceğini tesadüfen bulduğunu belirtti. Toktaş, “İş yerimin önünde beklerken böceğin düştüğünü gördüm. Bir baktım farklı bir böcek türü. Daha sonra internette araştırdım ve eskiden de haberlerde gördüğüm gergedan böceği olduğunu fark ettim. İnternette değerli bir böcek olduğunu ve nadir bulunan türlerden olduğu yazıyordu. Ben de aldım eve getirdim. Gerçekten çok asil duran bir hayvan. Kendi ellerimle besledim ve daha sonra doğaya bıraktım” dedi.  

Ahmet Altay
 

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