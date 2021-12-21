Fatsa'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni yıl öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye'de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Fatsa ilçesinde, son bir hafta içerisinde özel ve devlet hastanelerine toplamda 6 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle başvurduğu, tedavi görenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden bir vatandaşın ise ölümünün şüpheli olması nedeniyle, otopsisi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltında bulunduğu, emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ahmet Altay



