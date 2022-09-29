Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen ‘Faturamatik Yakup’ lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. ‘Faturamatik Yakup’ adı ile de tanınan Yakup Akdeniz, esnafın yerine banka, doğal gaz, elektrik faturalarını ödüyor.
1996 yılından beri iş yerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz'e Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Her ay Yakup Akdeniz'i arayarak faturalarını ödeten esnaf, Akdeniz'in geçimine katkıda bulunuyor.