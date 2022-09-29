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‘Faturamatik Yakup'

‘Faturamatik Yakup'
‘Faturamatik Yakup'

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen ‘Faturamatik Yakup’ lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. ‘Faturamatik Yakup’ adı ile de tanınan Yakup Akdeniz, esnafın yerine banka, doğal gaz, elektrik faturalarını ödüyor.

‘Faturamatik Yakup’ - Tıkla İzle

1996 yılından beri iş yerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz'e Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Her ay Yakup Akdeniz'i arayarak faturalarını ödeten esnaf, Akdeniz'in geçimine katkıda bulunuyor.

Uğur Kahyaoğlu

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