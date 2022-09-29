‘Faturamatik Yakup'

1996 yılından beri iş yerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz'e Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Her ay Yakup Akdeniz'i arayarak faturalarını ödeten esnaf, Akdeniz'in geçimine katkıda bulunuyor.

Uğur Kahyaoğlu

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