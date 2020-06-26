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Faturayı görünce şok oldu! Kapalı iş yerine 284 bin TL elektrik faturası geldi

Faturayı görünce şok oldu! Kapalı iş yerine 284 bin TL elektrik faturası geldi
Faturayı görünce şok oldu! Kapalı iş yerine 284 bin TL elektrik faturası geldi

Edirne’de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu’ya dükkânının 75 gündür kapalı olduğu dönemde 284 bin 401 lira elektrik faturası geldi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını söyledi.

17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ'a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.

Önce şok oldu, sonra rahatladı

Elektrik faturasını internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'den (TREPAŞ) alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.

Koray Ustabaşı - Şener Urfa
 

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