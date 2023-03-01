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Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi

Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi
Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi - Tıkla İzle

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki görüntü, görenleri endişelendirdi. Fay hattı kırsal bölgedeki arazide hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı. Bölgedeki göçük ve yarıklar hem yarış hem de normal dron ile görüntülendi. Görüntüler asrın felaketini de bir kez daha gözler önüne serdi.

"Fay hattının başlangıç noktasındayız"

İHA muhabirine bilgi veren bölgedeki Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Muhammed Muttalip Yalçın-İsmail Kabakdere- Murat Sürücü
 

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