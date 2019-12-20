Faytonculardan İBB'ye tepki

Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, basına açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada İBB'ye tepki göstererek meseleyi beraber çözmeleri gerektiğini belirtti.

Ünal yaptığı açıklamada “Şu anda elektrikli araç gönderilmesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de Büyükşehir Belediyesinden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki bu meseleyi beraber çözelim. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım. Biz 1500 - 1600 ata nasıl bakacağız. En az 800 tanesi kaçak diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız. Ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız” dedi.

Mustafa Biçer