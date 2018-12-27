Faz III'e 'Üretim Tesisi Yatırım Ödülü

30 yılı aşkın süredir 'Sağlıklı Yarınlara' sloganıyla ilaç sektöründe faaliyet gösteren Berko İlaç, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 'Altın Havan Ödülleri 2018' kapsamında 'Üretim Tesisleri Faz III' yatırımıyla 'Üretim Tesisi Yatırım Ödülü' aldı. Eczacı Dergisi'nin düzenlediği törene, ilaç sektörü temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, serbest eczacılar ve eczacılık öğrencileri katılım sağladı.

Törende ödülü, Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran aldı. Ödül alırken konuşma yapan Beran, "Değerli jüri üyelerine ve Novi Medya ailesine bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederiz. Yeni yatırımımızın ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Yeni yatırımla istihdamın ve ihracatın arttırılması hedefleniyor

Üretim tesislerinin 3'üncü fazının faaliyete geçmesiyle Berko İlaç'ın, 21 bin metrekare kapalı alana ve yıllık 142 milyon kutu üretim kapasitesine ulaştığı belirtildi. Türkiye ilaç pazarının güçlü oyuncularından olan ilaç şirketinin, başta ABD ve Kanada olmak üzere 16 ülkeye ihracat yaptığı aktarıldı. 700'ü aştığı belirtilen çalışan sayısıyla sağlık üretim yaptığı ifade edilen ilaç şirketini, hizmete alınan yeni fazla beraber üretim, istihdam ve ihracatını arttırmayı hedeflediği vurgulandı.