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Fazıl Say, Moskova'da ayakta alkışlandı

Fazıl Say, Moskova'da ayakta alkışlandı
Fazıl Say, Moskova'da ayakta alkışlandı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya’nın başkenti Moskova’da verdiği konserde ayakta alkışlandı.

Fazıl Say, Moskova'da ayakta alkışlandı - Tıkla İzle

Türkiye'yi tüm dünyada en iyi şekilde temsil eden piyanist Fazıl Say, Moskova Uluslararası Müzik Evi'nde düzenlenen konserle, 13 yıl aradan sonra Rusya'da sanatseverlerin huzuruna çıktı. Moskova'da yaklaşık 500 Rus sanatseverin huzuruna çıkan Fazıl Say, Beethoven, Chopin ve Mozart gibi ünlü müzisyenlere ait eserleri sanatseverlere sunarken konserinin büyük bir kısmında kendi bestelerini çaldı. Fazıl Say sahnede son olarak piyanosuyla Mozart'tan Türk Marşı'nı çaldı. Sanatseverler Fazıl Say'ı konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışladı.  

Erhan Altıparmak

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