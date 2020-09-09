İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fazla ve ayakta yolcuyla ara sokaktan kaçan minibüs sürücülerine ceza

Fazla ve ayakta yolcuyla ara sokaktan kaçan minibüs sürücülerine ceza
Fazla ve ayakta yolcuyla ara sokaktan kaçan minibüs sürücülerine ceza

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu almasının yasaklanmasının ardından denetleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği, hem fazla yolcu hem de ayakta yolcu alarak uygulamaya yakalanmamak için ara sokaklardan kaçan sürücüleri durdurarak ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağının ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sütlüce kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, minibüsleri durdurarak ehliyet, ruhsat ve gerekli belgelerin kontrollerinin ardından araçların içerisini kontrol etti.

Fazla ve ayakta yolcuyla kaçan sürücülere ceza

Denetim kapsamında polis ekipleri, bazı minibüs sürücülerinin fazla yolcu aldığı ve ayakta yolcu taşıdığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, sürücülerin uygulamaya yakalanmamak için kaçtığı güzergaha geçerek beklemeye başladı. Beyoğlu Örnektepe'de denetime başlayan polis, ara sokaktan kaçarak gelen minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüsün içerisini de kontrol eden polis, sürücüye fazla yolcu olduğu gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.