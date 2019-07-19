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FB Bursa Canlı İzle FB TV| Fenerbahçe Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

FB Bursa Canlı İzle FB TV| Fenerbahçe Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
FB Bursa Canlı İzle FB TV| Fenerbahçe Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün 18.30'da hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak. Futbolseverler mücadele ile ilgili aradığı bilgileri işte bu haberimiz üzerinden bulabilir...

FB Bursa Canlı İzle FB TV maç detayları ile karşınızdayız.  Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ile  Bursaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. İşte maçın canlı izleme linki...

FENERBAHÇE BURSASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursaspor'un takım otobüsü geri alındı

Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçına hacizden dün akşam aldığı takım otobüsüyle gitti.

Bursaspor'un otobüsüne 8 Mayıs tarihinde futbolcu Furkan Özçal, tarafından haciz getirilmişti. Ardından otobüs futbolcunun alacaklarına karşılık yediemin otoparkına çekilmişti. Bursaspor'da Başkanı Mesut Mestan ve yönetimi haciz bedelini dün akşam ödedi. Takım otobüsüyle birlikte haciz edilen elektronik eşyalar geri alındı. Yeşil-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul yolculuğumuz başladı" başlığı ile takım otobüsünün fotoğrafı yer aldı.

 

 

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