FB GİRESUN MAÇI: Fenerbahçe Giresunspor'u 5-2 mağlup etti | FB Giresunspor maçı 20 Aralık 2018

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.Mücadele Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ SKORU:

FENERBAHÇE 5 - 2 GİRESUNSPOR

Maçtan dakikalar:

7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada Husmani'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Said Idazza kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

32. dakikada Skerter'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado'nun aşırtma şutu auta gitti.

49. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

55. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3

68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3

73. dakikada sol kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal'ın şutu filelerle buluştu. 2-4

89. dakikada Hasan Ali kaldırım'ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bıyık, Ata Yıldırım

Giresunspor: Anıl, Uğur, Ferhat, Kağan Miray (Abiola dk. 58), Volkan, Emre, Bahadır, Alperen, Çağlar (Sery dk. 46), Husmani, Said Idazza (Saruhan dk. 78)

Yedekler: Kayacan, Ahmet, Ergin, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Fenerbahçe: Harun Tekin, Skrtel, Neustadter, Reyes, Barış Alıcı (Valbuena dk. 46), İsmail Köybaşı, Benzia, Mehmet Ekici (Ferdi dk. 77), Mehmet Topal (Hasan dk. 76), Ayew, Soldado

Yedekler: Berke, Slimani, Abdulcebrail Akbulut, Erten

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Husmani (Giresunspor)

Ersun Yanal: 'Bugün iyi bir skor aldık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ikinci yarı için önemli kararlar aldıklarını ve bu kararları ilerleyen günlerde paylaşacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün iyi bir skor aldık. Gidişimizi düşünecek olursak sağlıklı bir skor alamadık. Takım savunması sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu gidermemiz halinde daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Hiçbir arkadaşımızın savunma zaafından bahsedemeyiz. Bugünkü maçın farklı olması kaliteli olduğunu gösterir. Geldiğimiz noktada ikinci dönemin başlangıcına adım atacağız. Önümüzdeki planı açıklayacağız. Hedefimiz büyüktür. Bu hedeflerimizi paylaşacağız. Her karşılaşmamızı kazanmak için oynamak bir vizyonumuzdur. Bir arkadaşımızı kaza ile kaybettik, üzücü olaylar yaşadık. Bütün camiamızla bir bütün olup ikinci yarı vizyonunu gerçekleştirip, bir arada olacağız. Takımda oynayan bütün oyuncular her türlü zorluğa, sürprize hazır olmalı. Bu kadronun böyle sahaya çıkması zorunlu bir durumdur” diye konuştu.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iyi mücadele etmelerine rağmen Fenerbahçe'ye karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti. Kalpar, “Kaygan bir zeminde çok gollü olan bir maçtı. Her iki takım da top oynamaya çalıştı. Lig maçında kazanabilme mücadelesi olan bir takımız. Bu takıma da gücümüz yetmedi. Fenerbahçe güçlü bir takım bizim gücümüz de belli. Bu maçta gençleri oynattık, gençlerimize fırsat verdik ve tebrik ederiz” ifadelerini kullandı..