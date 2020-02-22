FB GS Canlı İzle Bein Sports| Fenerbahçe Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Fenerbahçe Galatasaray canlı izle... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Ülker Stadyumu'nda parçalı bulutlu hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 7 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 67 olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

Ligde 126. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 125 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta 7 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 7'si berabere sona erdi. Geride kalan 3 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 5'i eşitlikle tamamlandı.

Fatih Terim: 4 - Ersun Yanal: 1

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez karşılaştı ve Terim'in Yanal'a karşı 4'e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında oynanan 3 derbiden 1'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez rakip oldu. İki takım çalıştırıcısı arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.

13. randevu

Geride kalan 12 resmi müsabakada Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim'in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal'ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Tek derbi Terim'in

İki teknik adam derbilerde bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Terim'li Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere bitti. 11 Ağustos 2013 tarihinde oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi uzatmada Didier Drogba'nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.

Fatih Terim ile Ersun Yanal arasında oynanan maçlar şöyle:

Süper Lig 28.09.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 14.04.2019 (Ersun Yanal) Fenerbahçe: 1 - Galatasaray:1 (Fatih Terim)

TFF Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)

Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)

Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal)

Fenerbahçe Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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