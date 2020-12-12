FB Yeni Malatya Canlı İzle| Fenerbahçe Malatya Canlı Skor Maç Kaç Kaç!

Süper Lig'de bugün saat 19.00'da başlyacak olan karşılaşmada zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe ile ligde orta sıralarda yer alan Yeni Malatyaspor karşı karşı geliyor. Oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve 23 puanı bulunan Fenerbahçe, son 11 karşılaşmada 3 galibiyet,4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ve ligde 13 puanı bulunan Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de ağırlıyor. İşte maçın ilk 11'leri ve yayıncı bilgileri...

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut

Fenerbahçe Yeni Malatya nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Yeni Malatya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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