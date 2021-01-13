FBI günler öncesinden uyarmış

Olaydan bir gün önce Virginia'da bulunan FBI yetkililerinin bölgede olası bir saldırganlık olacağına dair uyarıda bulunduğu belirtildi.

FBI'dan bir yetkili 6 Ocak tarihinde FBI'ın güney Virginia'da bulunan Norfolk ofisinden Washington saha ofisine geçilen raporun aynı zamanda bölgedeki diğer güvenlik güçleri ile paylaşıldığını belirtti.

Raporda protestocuların kongre binasının altındaki tünelleri paylaştığı ve Kentucky, Pennsylvania gibi eyaletlerde Washington'a gitmeden evvel buluşma noktaları belirlediği bilgisi verilirken belge içerisinde yer alan bazı mesajlarda “Saldırganlaşın. Bunu bir yürüyüş veya protesto olarak tanımlamayın” ve “Savaş için hazırlanın. Ya başkanımızı alırız ya da ölürüz” cümlelerinin bulunduğu söylendi.

ABD Kongresi beş kişinin hayatını kaybettiği olaylarda FBI ve diğer federal kurumların neden yavaş davrandığı konusunda cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta FBI Washington ofisinin başında bulunan Steven D'Antuono yürüyüşün vahşileşebileceğine dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu