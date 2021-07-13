FDA, Janssen Covid-19 aşısı için ek bir uyarı yayınlayacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) raporlarında, ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Janssen aşısının yeni bir yan etkisinin tespit edilmesi üzerine, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) dün aşı için ek uyarı yayınlama kararı geldi. FDA tarafından yapılan açıklamada, CDC'nin raporuna göre ABD'de Janssen aşısının uygulandığı 12,8 milyon kişiden yaklaşık 100'ünde, vücutta belirli türdeki sinir hücrelerine saldırarak otoimmün bozukluğa neden olan nadir Guillain-Barre Sendromu'nun tespit edildiği ifade edildi.

CDC'nin raporunda, vakaların çoğunun 50 yaşın üstündeki erkeklerden oluştuğunun ve aşılamadan yaklaşık 2 hafta sonra ortaya çıkan Guillain-Barre Sendromu'nun tespit edildiği çoğu kişinin ise kısa sürede sağlığına kavuştuğunun yer aldığını kaydeden FDA, tespit edilen yeni yan etkisi üzerine J&J aşısı için ek bir uyarı yayınlayacağının altını çizdi.

J&J ilaç şirketi tarafından FDA'nın uyarı kararına ilişkin yapılan açıklamada ise, "FDA ve diğer düzenleyicilerle, Janssen Covid-19 aşısı ile aşılamanın ardından bildirilen, nadir Guillain-Barre Sendromu vakalarına ilişkin görüşmeler yapıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan, J&J şirketinin tek dozluk Covid-19 aşısı Janssen, ABD'de FDA tarafından Şubat ayında acil kullanım onayı almasının ardından nadir görülen kan pıhtılaşması yan etkisinin tespit edilmesi üzerine aşının kullanımı, FDA tarafından geçici olarak yasaklanmıştı.