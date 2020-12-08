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FDA, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının etkinliğini doğruladı

FDA, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının etkinliğini doğruladı
FDA, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının etkinliğini doğruladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğunu doğruladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısıyla ilgili 53 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda, yapılan denemeler sonucunda Pfizer/BioNTech aşısının korona virüse karşı yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu belirtildi.
FDA'nın Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.
Öte yandan, İngiltere, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti. Onayın ardından İngiltere'de bugün ilk korona virüs aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

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