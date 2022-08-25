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Feci kaza anı otobüsün kamerasına da yansıdı

Feci kaza anı otobüsün kamerasına da yansıdı
Feci kaza anı otobüsün kamerasına da yansıdı

Kahramanmaraş’ta 3 kişinin yaralandığı kaza seyir halindeki halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarında meydana geldi. Muhammed H. (21) idaresindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yokuş aşağı inerken direk direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine, daha sonra yolun karşısındaki Tugay Ö. idaresindeki 46 H 0382 plakalı halk otobüsüne son olarak da Abdulaziz Ö. (25) idaresindeki 43 RL 206 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri yolcu konumunda bulunan Levent Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh H. ve Abdulaziz Ö.'nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı, kazaya karışan halk otobüsünün içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması ve otobüse çarpıp aşağı doğru inmesi görüldü. Kaza sırasında otobüsteki yolcuların bağırma sesleri de dikkat çekti. Yolcuların yara almadığı kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Halil Ulubey

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