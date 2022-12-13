Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Edinilen bilgiye göre kaza Gürün Şehir Merkezinde yaşandı. Okuldan çıkarak servis minibüsüne koşan 6 yaşındaki İ.S. gelen otomobili fark etmedi. Otomobil çarpan ilkokul öğrencisi çarpmanın etkisi ile fırlayarak kaldırıma düştü. Ağır yaralanan İ.S. kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. 6 yaşındaki öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı

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