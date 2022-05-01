Kaza, 26 Nisan'da Günyüzü'ne bağlı Kayakent Mahallesi Topal Yaylası Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer K. (51) idaresindeki 26 ZD 100 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hanefi P.'nin (82) kullandığı 26 AEA 536 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunan Zafer K.(51), Hanefi P.(82), Dudu P.(77) ve Hava P.(57) isimli 4 kişi yaralanmıştı. Hastane yolunda ise Dudu P. tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Zafer K.'nin durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakımda devam eden tedavisi esnasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylelikle feci kazada can kaybı 2'ye yükseldi.

Ali Furkan Çetiner

