Feci kazada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün Tokat-Almus yolu Serince mevkii üzerinde meydana geldi. Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki 58 ABA 648 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kamyon ise devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Şeyma Yuvacı (34), çocukları Burak Ender Yuvacı (12) ve Erva Miray Yuvacı (6) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden anne ve iki çocuğu otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Anne ve iki çocuğu için kent merkezi Ay Yıldız Camiinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin aile yakınları ve kazada yaralanan baba Kalender Yuvacı katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve iki çocuğu gözyaşları içerisinde Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına toprağa verildi.

Mert Taha Varol - Rahmi Meyveci



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