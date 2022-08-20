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Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirinin yürek yakan paylaşımları

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirinin yürek yakan paylaşımları
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirinin yürek yakan paylaşımları

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları yürek burktu.

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirinin yürek yakan paylaşımları - Tıkla İzle

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in sosyal medya hesabında yaptığı, "İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler", "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hepsi bu kadar" paylaşımları yürek burktu.

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