Feci kazada hayatını kaybeden muhabirlerimizin son görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gide İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen ise kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine ise olay yerinde durarak, araçta sıkışan Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti. İlk kaza yerine 150-200 metre devrilerek sürüklenen bir yolcu otobüsünün ise olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçlarına çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İlk kazanın ardından canlı yayın aracını emniyet şeridine park ederek araçtan inen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammet Abdülkadir Esen'in feci kazadan saniyeler öncesi çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. İlk kazada şarampole devrilen araçta sıkışan Aziz Birdal'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa taşımaları yer alıyor.

İkinci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinden Muhammet Abdulkadir Esen, Abdulkadir sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve kazayı görünce yardım için duran ve Gaziantep'ten Nizip'teki imalathaneye baklava almaya gittiği öğrenilen Mehmet Özsoylu ile birlikte yaralı Aziz Birdal'ın bulunduğu sedyeyi taşırken görüntülenirken, yaralının araçtan çıkarılmasına yardım eden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in ise yaralının ambulansa taşınmasını cep telefonu kamerası ile görüntülemesi yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin son anlarına kadar sedyenin yanından ayrılmadıkları görülürken İHA ekibiyle birlikte olay yerine gelen ve kazadan yaralı kurtulan Bekir Özdemir'in ise bir süre sonra sedyenin yanından ayrılarak olay yerinde park halinde bulunan itfaiye aracının hemen önünden karayoluna çıkması yer alıyor.

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