İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı

Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı
Feci kazada ki alkollü sürücü tutuklandı

Eskişehir’de iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

Odunpazarı'na bağlı Kayapınar Mahallesi yakınlarında Fahrettin Kıymaz'ın kullandığı 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.
Kazada 26 AB 492 plakalı aracın sürücüsü Fahrettin Kıymaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, 26 UC 397 plakalı aracın sürücüsü Hasan Vurucu kaçarak gittiği Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince kaçarak gittiği evinde yakalanan Hasan Vurucu'nun, kaza esnasında alkollü olduğu ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

İLGİLİ HABER
Eskişehirdeki feci kaza: 1 kişi öldü, 2si ağır 4 kişi yaralandı Eskişehir'deki feci kaza: 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı
İLGİLİ HABER
Erzurumda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Kayserideki feci kaza: Yanarak can verdiler! Kayseri’deki feci kaza: Yanarak can verdiler!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.